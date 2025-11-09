Zaccharie Risacher breaks out the windmill with the Hawks up big over the Lakers 💥pic.twitter.com/9elupoVnmS — ClutchPoints (@ClutchPoints) November 9, 2025

湖人最近這波連勝魔力，終於在亞特蘭大消失了！面對少了崔楊、傑倫強生與波爾金吉斯3大主力的老鷹，東契奇雖在9日貢獻22分、11助攻，卻碰上老鷹7名球員得分達兩位數的凶猛炮火，湖人最後以102比122不敵地主老鷹，無奈中止最近5連勝，詹姆斯與里夫斯也因傷繼續缺陣當中。

儘管東契奇上半場就繳出投13中7，含三分球投7中4，6罰4中，包辦22分、6助攻與4籃板成績，可惜他並未得到太多隊友火力支援，也讓湖人上半場一度落後到15分之多，上半場結束，老鷹68比54領先湖人，蓋伊半場14分、5助攻與4籃板。

來到第3節，東契奇接連出手4次落空，更頻頻出現傳球失誤，也讓老鷹趁機靠著里薩謝、蓋伊兩人火力持續擴大領先優勢，打到第3節還剩6分鐘，老鷹已經領先到25分，湖人此時就已宣告投降，換下主力都用板凳球員打完剩餘比賽，比賽提早進入垃圾時間。