花蓮馬太鞍溪堰塞湖威脅還未解除，眼見鳳凰颱風來勢洶洶，並與東北季風產生共伴效應，恐帶給東部山區極為可觀的雨量。花蓮縣政府今天上午依林業及自然保育署花蓮分署通報，堰塞湖警戒值已達黃色警戒，立即通知下游光復、鳳林及萬榮等3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業。

馬太鞍溪堰塞湖9月23日溢流潰決重創下游光復鄉後，目前堰塞湖狀態穩定，蓄水量仍有約150萬公噸，殘留在河道上壩體的土方量有1.1億立方公尺，林保署花蓮分署會持續空勘、空拍監測狀況。

眼見鳳凰颱風來勢洶洶，外圍環流將與東北季風發生共伴效應，氣象署預估24小時累積雨量可能達500到800毫米，不過堰塞湖上游仍有土石淤泥，林保署擔心上游可能會造成新的崩塌，阻塞河道出現「新堰塞湖」，且蓄水量體將有1500萬公噸，比現有舊堰塞湖大出10倍水量。

林保署花蓮分署已把最嚴重的極端模擬情況及警戒範圍資訊交給縣府，其中，警戒範圍涵蓋光復、鳳林、萬榮3鄉鎮，套圖算出有2720個門牌，鄉鎮公所今天中午前會送出行動不便、獨居長輩等弱勢名冊，並在明天提供全部需撤離的保全戶名冊；至於適合收容的場域現已盤點完成。

縣府表示，花蓮分署第23報緊急通報，馬太鞍溪堰塞湖警戒值已達黃色警戒，今天上午已通知光復、鳳林及萬榮等3鄉鎮公所啟動預防性疏散撤離及收容避難前置作業，縣府也會全力協助各項整備事宜，提醒警戒區域及工程區域周邊民眾做好準備，配合預防性撤離。