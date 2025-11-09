此外，10月合併營收為2.61億元，月增0.72％，年減1.48％；累計1到10月合併營收達新台幣26.79億元，年增11.78％。

統振表示，第三季及10月營收表現強勁，主要歸功於旗下金融科技金流服務平台QuickPay APP的營運規模持續放大，由於QuickPay APP專注於外籍移工小額匯款金流服務，隨著台灣移工人數穩定提升、政策鬆綁暗示新增配額的誘因浮現，移工經濟所帶動的金流需求則日益漸增，從統振第三季營運表現來看，來自電信與金融科技金流服務平台占比高達82.08％。

第四季及2026年，統振維持審慎樂觀看法。統振自通訊代理起家，歷經多次轉型，如今已成功定位為金融科技及移工金流生態系服務。受惠於政策逐步鬆綁及外籍移工市場擴張，移工匯款需求、跨境金流及生活金融服務仍處於穩定成長階段，伴隨著政府相關政策落地，統振旗下QuickPay APP金流服務平台的營運質量將有機會持續提升。

統振表示，將持續深化會員數據經營、擴展服務場景及推動平台化升級，提升服務附加價值與會員的黏著度，並透過會員導入優化、自動化流程升級，預期可提升平台交易次數與整體滲透率，對公司營運帶來長期正面的挹注。