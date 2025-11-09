鳳凰颱風明天（10日）起將北轉襲台，中央氣象署最快明發布海上颱風警報，周二（11日）發布陸警；要特別注意的是，颱風將與東北季風產生共伴效應，北部及東半部會出現劇烈降雨，中南部的風雨狀況則要視颱風未來路徑及強度而定。不少民眾關心會不會放颱風假，根據氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」的預報，台灣本島都在70％以上，台南、澎湖更達91％；不過是否停班停課，將由各縣市政府依據風雨預報評估後決定。

氣象署觀測，中颱鳳凰今上午8點中心位在鵝鑾鼻南南東方940公里之海面上，以每小時31轉26公里速度向西北西進行，有增強為強颱的趨勢；明天將經過菲律賓呂宋島後進入南海，接著北轉朝台灣逼近。

明、後天北部及東半部留意共伴大雨；中南部風雨狀況將視颱風未來路徑及強度而定。（中央氣象署提供）

根據氣象署「120小時暴風圈侵襲機率」預報顯示，台灣本島都破70％，其中侵襲苗栗以南地區80％以上，台南飆91％；離島包括蘭嶼、連江也有50％以上機率，澎湖達91％。

至於是否放颱風假？依《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力達7級以上或陣風達10級以上，或未來24小時累積雨量預測山區達200毫米、平地350毫米，且已致災或有致災之虞；但是否停班課，將由各縣市政府自行決定。

氣象署表示，明、後天受颱風外圍環流影響，大台北、基隆北海岸及東半部地區防大雨及局部豪雨，尤其東北部地區及大台北、東部山區有豪雨等級以上發生機率；周三（12日）前後颱風最接近台灣，中南部地區風雨增大，由於颱風北轉後的路徑及強度仍有不確定性，具體影響的程度及區域仍需視後續颱風路徑及強度而定。