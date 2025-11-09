From Silver Sluggers to All-Stars to grand slams—this season had some pretty electric highlights.



運動家球團與球迷長期對抗之後，最終老闆費雪（John Fisher）大獲全勝，成功遷移球隊到美國內華達州的拉斯維加斯，球團的官方Ｘ帳號相隔659天首度開放網友留言！運動家官方帳號從2024年1月20日開始封鎖網友留言，直到2025年11月9日重新開放。

本季運動家戰績平庸，新秀一壘手柯爾茲（Nick Kurtz）勇奪銀棒獎，他單場4轟的歷史鏡頭也沒開放留言，顯得格外冷清。

官方這篇久違解禁的文章特別邀請球迷留言，表示他們絕不是忘記關閉評論區：「銀棒獎、全明星賽、滿貫全壘打，這個球季有令人振奮的精采鏡頭，請評論你今年最喜歡的全壘打。」

這篇文章獲得超過千篇的踴躍留言，幾乎是一片冷嘲熱諷：「最精采的時刻當然是費雪被觀眾噓下場的時候。」「知道怎樣更精采嗎？讓費雪賣掉球隊。」「笑死，你們假裝不知道自己關閉評論655天。」

運動家是大聯盟百年老店之一，1901年首季在費城，1955年搬到堪薩斯市，1968年搬至奧克蘭。球團老闆費雪從疫情結束以來遭到奧克蘭球迷抗議，每年票房都在美聯墊底，費雪2023年11月宣布將球隊搬往拉斯維加斯，新球場完工之前他們暫稱為運動家而不冠城市名，暫住在加州沙加緬度的球場。