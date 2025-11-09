有「台中超狂媽媽」之稱的陳美妃，去年間她因飆罵「垃圾保全」遭保全持藤椅做勢追打，她持雨傘攻擊，雙方互控傷害，一審台中地院判決陳拘役45日、可易科罰金；保全則拘役35日。陳不服提上訴，台中地院高分院認定陳「還擊」行為已逾越正當防衛範圍，駁回上訴，維持拘役45日、可易科罰金，全案定讞。

陳美妃2022年以素人之資參選台中市長，經歷標榜「作文比賽第一名」，2023年連署參選總統，今年再推女兒選立委都失敗，每次參選都引發熱議，被喻為「台中超狂媽媽」；後續又爆發辱罵警察、妨害名譽等社會事件屢登媒體版面。

去年5月31日晚間，陳美妃與社區保全因外送餐點擺放問題爆發口角。保全事後供稱，陳長期對他言語羞辱，「每次經過都罵垃圾保全」，當天因再度被辱罵情緒失控，持藤椅追打對方。

陳美妃辯稱，她只是拿雨傘防衛，但法院調閱監視器畫面後發現，雙方扭打過程中，陳曾主動揮傘攻擊、並以手抓保全頭臉及手臂多次，行為已超出防衛必要範圍。法院認為，縱使保全先挑起衝突，陳仍有「還擊」之意，屬互毆行為，依法不得再主張正當防衛。

法官並指出，依最高法院見解，若防衛者轉為報復或攻擊，即喪失防衛權。此案雙方肢體衝突時間短但動作激烈，屬互毆態樣，難再區分誰是防、誰是攻。

量刑部分，法院考量陳雖否認犯行，仍屬防禦權行使，未加重刑責；另她雖5年內再犯屬「形式累犯」，但前案涉及個資法，與本案性質迥異，無「特別惡性」，因此未依累犯規定加重。

台中地院一審判決陳拘役45日、可易科罰金；保全則拘役35日。因保全未上訴，二審駁回陳的上訴後，全案確定。