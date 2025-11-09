立委日前怒鋪噴銓敘部在報告中引用的勞保年金平均月領金額約37,500元過高，然事實上是該數字包含了勞工保險（勞保）老年給付與勞工退休金（勞退），且大多數勞工實際上無法領到那麼高的金額，因為許多人工作期間經歷公司倒閉等因素，難以領取足額甚至根本沒有勞退金。

一般勞工退休後，通常可以請領兩筆主要的退休金，分別是勞保老年給付與勞退金，但兩者是不同制度，各自有不同請領資格和計算方式，一是勞保老年年金，法定請領年齡逐年調高，現已提高至64歲，明（2026）年起為65歲，才能領到全額年金。

另一筆為勞退金，新制勞退專戶的錢，是一種強制雇主提撥的制度，屬於勞工個人的資產，只要年滿60歲就可以領，提繳年資滿15年者可選擇月領或一次領，年資未滿15年者則只能一次領其個人專戶本金及累積收益，如果年滿60歲不領，也可以繼續提繳累積，不少勞工選擇離開職場退休時，勞保、勞退兩筆一起領。

不過，即使還在工作，如果因考量自身的理財需求，想要邊工作邊領勞退金，也是可以的，只要年滿60歲，無論在職與否，都符合新制勞退金請領資格，可自行決定何時向勞保局領取個人專戶退休金，並無時效的限制。如果不領出來，也會繼續參與分配勞退基金運用收益。

