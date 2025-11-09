台中百年老店「犁記餅店」一名30歲女員工，昨（8）日上午9時許作業時，手部不慎遭攪拌機捲入，左手三根手指疑遭重壓輾碎，嚴重受創，連人帶部分機具被緊急送醫治療。經調查，女子因為照規定使用推擠棒而釀禍，台中市勞工局則認定該店違反職業安全衛生法，將處以3萬到30萬元罰鍰。

據了解，意外發生在位於北區中清路一段的店舖，該員工製餅時左手遭機器捲入，食指、中指及無名指骨疑均遭輾碎，卡在其中。警消獲報趕抵，拆除機台後讓女子帶著部分機具一同前往中國附醫搶救，女子過程中意識清楚，後已施進手術處理。

犁記餅店內部調查後表示，該名女員工當日使用攪拌機時，未依員工教育訓練中的正確使用方式使用推擠棒，而是直接伸手操作，導致左手遭捲入。

勞工局派員到店檢查，認定該店違反職安法第57條，雇主對器械設備及相關配件掃除、上油、檢查、修理或調整導致危害勞工之虞，未停止機械運轉及送料；及職安法第6條第1項，將處3萬至30萬元罰鍰，並同步啟動職業災害勞工個案管理服務，協助受傷女員工處理後續事宜。