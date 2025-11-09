民進黨選對會5日通過決議，建請中執會徵召立委蘇巧慧參選2026年新北市長，高雄市長陳其邁9日特別在臉書社群PO出他與蘇巧慧合照，並發文表態力挺，他強調，蘇巧慧是最合適下個階段新北市長的人選，全力支持蘇巧慧。

陳其邁表示，他跟蘇巧慧曾在國會當同事、政院當戰友，雙方一直都是理念相同的好夥伴。蘇巧慧從擔任立委的第1天，就持續為新北爭取地方建設、支持改革，並推動台灣向前行，她擔任立委期間，已經15度獲得公督盟評選為優秀立委，實屬不易。

陳其邁介紹，蘇巧慧是台大法律系畢業，赴美留學就讀法律研究所，是1位優秀律師，此外，她也長期關心台灣文化與本土教育，還自己製作水獺媽媽台語說故事podcast，讓孩子們更願意親近本土語言，在許多小朋友的心中，水獺媽媽可能比蘇巧慧更有名。

陳其邁強調，新北是台灣人口最多的城市，也是台灣北部北北基桃生活圈的重要都市，有山有海，也有人口稠密的市區，當地需要1位有衝勁、能創新又會做事的新市長，他相信蘇巧慧是最合適下個階段新北市市長的人選，「全力支持巧慧，巧慧加油！」