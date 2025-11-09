鐵飯碗搶破頭？經濟部今（9）日公告，所屬事業機構114年新進職員甄試今日登場，在台北、台中、高雄及花蓮4個考區、共13個考場同時舉行初試，總計有15,733人報名，但首節僅8,539人到考，到考率54.27%，預計錄取616人。惟平均錄取率仍僅約7.21%，競爭激烈。

一名45歲的陳姓考生受訪稱，今年考場氣氛明顯緊張，許多人提早一小時就到場準備，「感覺大家都卯足全力。」他透露，自己原先在科技業，雖然賺得多，但要「大小夜」，工作十多年來身體一身病，也沒辦法兼顧家庭，所以想轉換跑道，「雖然錄取率不高，但是工作穩定、有保障，還是想試試看。」

經濟部指出，本次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。此次共區分22個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。

根據規畫，初試成績將作為篩選依據，成績優秀者可獲通知參加複試。經濟部表示，複試名單預定於115年1月7日公告於甄試網站，以及經濟部與旗下台電、台灣中油、台糖、台水等4家國營事業的官網同步公布。

經濟部透露，錄取人員在完成初、複試後，將依總成績高低與志願序依序分發至各事業機構實習，實習期滿且成績合格者，取得正式派用資格，正式成為各公司派用人員。

在薪資待遇方面，經濟部指出，新進人員正式派用後，起薪約新台幣4萬6千元起，後續依工作表現與職等可逐步晉薪。