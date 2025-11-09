太平山黃喉貂兩度鑽進貨車覓食，網笑：要考駕照了？

宜蘭太平山國家森林遊樂區近日成了「黃喉貂樂園」！今（9日）一隻活潑的黃喉貂在翠峰湖第一停車場，被發現兩度從貨車副駕車窗的縫隙鑽進車內，疑似聞到食物氣味前來覓食，調皮舉動全被拍下，萌樣曝光後讓網友直呼「太可愛」、「大膽貂民要開車啦！」

黃喉貂兩度鑽進貨車覓食，模樣超萌！（圖／林業及自然保育署宜蘭分署）

林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長林志雄表示，工作人員巡視時發現這輛貨車車窗未完全關上，一隻黃喉貂好奇探頭進入，不久又爬出，確認安全後竟再度溜進車內翻找，最後才從容離開。網友笑稱「太聰明了吧」、「下次是不是要考駕照？」、「會不會哪一天，車子就這樣被貂民開走了？」

劉姓遊客分享，自己在翠峰湖停車場親眼目睹黃喉貂穿梭車陣，完全不怕人。（民眾提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

林志雄研判，黃喉貂是被車內食物氣味吸引入內，提醒遊客停車務必關好車窗，避免吸引野生動物誤闖。另外，也有劉姓遊客分享，自己在翠峰湖停車場親眼目睹黃喉貂穿梭車陣，完全不怕人，「模樣真的太可愛，好調皮喔！」

林志雄呼籲，太平山生態豐富，若在園區遇見黃喉貂等野生動物，請遵守「不親近、不干擾、不餵食」三不原則，讓牠們自在生活，也讓人類安心賞貂。