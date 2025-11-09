「台中市第42屆舒跑杯路跑競賽」9日上午在市府前廣場熱鬧開跑。（圖／台中市政府）

「台中市第42屆舒跑杯路跑競賽」9日上午在市府前廣場熱鬧開跑，參加人數回到疫情前巔峰，吸引超過2萬5000名跑者參與。從親子推嬰兒車同跑，到高齡九旬長者並肩完賽，橫跨各世代的熱力讓平日車水馬龍的市區道路化身為運動舞台，萬人齊跑的壯觀畫面令人熱血沸騰。中信兄弟啦啦隊Passion Sisters成員邊荷律也親臨應援，掀起全場高潮。

台中市運動局表示，「舒跑杯」邁入第42屆，與知名運動飲料舒跑幾乎同壽，是台中規模最大、歷史最悠久的路跑活動，也是全國唯一北、中、南三區皆舉辦的大型賽事。台中市政府副祕書長林育鴻代表市長盧秀燕出席，感謝維他露企業長年投入城市運動推廣，讓全民運動風氣持續升溫，路跑已成為老少皆宜的健康習慣。

7歲吳姓男童與母親一同參加路跑卻與媽媽走失，經警方協尋，讓母子團聚。（圖／台中市警六分局）

活動現場除了熱血開跑，也出現一段溫馨插曲：1名7歲吳姓男童與母親一同參加時，因跑太快與家人走散，母親在活動結束後仍未找到孩子，焦急報警。警方獲報立即通報線上警力展開協尋，中市警六分局員警張瑄、周睿騏不久後就在市府廣場前找到這位「提早衝線」的小跑者，男童平安無恙、靜靜在終點等待媽媽完成比賽，母子隨即團聚。警方表示，活動全程交通順暢、秩序良好，展現維護大型活動安全的周全部署與執行效率。

今年賽事分為9公里競賽組、5公里挑戰組及3公里簡單組，報名費維持每人100元，被跑友譽為「CP值最高」的經典賽事。主辦單位響應減塑環保，設置全國唯一「舒跑喝到飽暢飲車」，鼓勵跑者自備環保杯具取用電解飲；現場並設有趣味攤位與抽獎活動，最大獎為「一年份維他露飲品」，讓幸運跑者全年暢快補給。

運動局指出，盧秀燕以打造「酷運動、酷城市」為目標，今年持續推動75場路跑、健走與單車活動，包括梨山路跑、高美濕地路跑及大甲媽BOBI RUN等，邀請市民一起養成「7333」健康運動習慣，邁向低碳、休閒的運動城市。