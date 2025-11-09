一名男子在約會軟體上和暱稱「小咪」的帳號約砲，約在新北市樹林區某旅社見面，該男還配合「小咪」特殊要求沐浴後戴上眼罩才辦事，未料翻雲覆雨過後，男子興奮摘下眼罩，才驚見「小咪」竟是剃平頭、戴眼鏡的章姓男子，氣得向對方提告，新北地檢署依強制性交罪起訴章男。

檢方調查，章男使用交友軟體「JustDating」，盜用美女照片化身「小咪」佯裝成生理女性，和男子成為網友，並約在今年6月27日在新北市樹林區某旅社見面約砲。男子抵達後進入A15房盥洗，章男抵達後，便將眼罩放在門把手上，傳訊要求男子戴上，以掩蓋生理男性的事情。

男子誤以為這是「小咪」的情趣，興奮戴上後，章男便舔舐男子身體，並用口、手和男子性交，兩人一陣翻雲覆雨後，男子滿意「繳械」，並摘掉眼罩，這才驚覺「小咪」竟是平頭眼鏡男，氣得當場向對方提告。

偵查時章男坦承所有犯行，檢方調閱監視器發現雙方進房約莫40分鐘，監視器也錄下章男放眼罩要求對方戴上的畫面，並且男子還曾在辦事前用「ChatGPT」搜索和女生愛愛的細節，加上章男也曾以類似手法騙別人和他性交，綜合上述證據，檢方認為章男涉強制性交罪與詐欺得利罪，以想像競合犯從重依強制性交罪起訴。

