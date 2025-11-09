迎接年末最大檔的雙11購物節，三大電信（中華電、遠傳、台灣大）同步開打線上優惠戰！各家紛紛祭出高額點數、家電折扣與豪華抽獎，從行動、寬頻到影音串流，全面搶攻用戶。重點整理一次看！

中華電：抽 Hami Point、搶限量優惠券

中華電信網路門市推出「雙11狂BUY購物節」，活動至 11 月 14 日止，主打抽獎與點數回饋。

主要優惠

免單機會：申辦行動、光世代或 MOD 指定方案並登錄，即可抽「合約期內月租費等值 Hami Point」，最高達 6 萬點。

週週抽：加碼抽 iPhone 17 Pro 與 Switch 2 等大獎。

會員加碼：綁定 LINE「中華電VIP電子會員卡」，可再抽 Hami Point 500 點及 KKBOX 30 天免費體驗。

Hami Point 點數商城（限時開搶）

11/3 中午11點：Uber/Uber Eats 200元通用券

11/7 11點：國賓影城電影票喜客券

11/11 10點：全聯電子禮卡100元

其他：多項明星商品買一送一，VIP 客戶消費滿額再享抽點數及 15% 刷卡回饋。

遠傳：11 元搶 AirPods、老客戶同享折扣

遠傳網路門市「雙11狂歡接力賽」活動一路嗨到 11 月底，新舊客戶皆有優惠。

方案主要優惠

限量搶購：每週二上午 11 點，限量開搶 11 元的 AirPods 4。

辦門號（11/1-11/11）：申辦 4G 499 元起方案，最高回饋 2,400 遠傳幣，再加碼送 1,111 遠傳幣與 111GB 5G 飆速體驗流量。

影音優惠：「friDay影音」與預付卡推出「買一送一」活動，刷 friDay 聯名卡再享最高 8% 回饋。

老客戶專屬優惠

續約折價：月付 999 元至 1,199 元、綁約 30 個月可現折 1,000 元；月付 1,399 元以上最高折 1,500 元。

續約抽獎：全館續約再抽 5,000 元遠百禮券。

台灣大：家電 0 元帶走、抽 F1 賽車之旅

台灣大哥大推出「自由選」方案，強打家電 0 元，並結合影音與豪華抽獎。

方案主要優惠

0 元家電：申辦指定方案，價值 58,800 元的「輝葉AI智能按摩椅」等家電，專案價 0 元帶回家。

影音串流：MyVideo 年卡限時下殺 3 折，原價 3,000 元，雙11 限定價 888 元。

光纖飆網：1Gbps 飆網月租 799 元，還可升級 Mesh Wi-Fi 6 設備。

豪禮四連抽

豐富獎項：完成指定條件，可抽 mo 幣、任天堂 Switch 2、iPhone 17 Pro。

最大獎：總價值逾 20 萬元的「2026一級方程式賽車日本大獎賽尊榮朝聖之旅」，包含近距離觀賽及走訪名古屋城等景點。