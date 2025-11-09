「2025天穹盃無人機飛球錦標賽全國總決賽」9日在台東池上國中登場。（蔡旻妤攝）

「2025天穹盃無人機飛球錦標賽全國總決賽」9日在台東池上國中體育館登場，來自北、中、南、東共近40支隊伍齊聚競技。比賽採國際FAI賽制，三對三對戰、限時3分鐘，場面熱血又充滿科技感，最終獲勝隊伍將代表台灣前進上海，與各國好手同場競技。

主辦單位台灣無人機經濟發展協會理事長王俊良表示，台灣在無人機飛球運動上已落後國外五、六年，協會今年首度舉辦全國巡迴賽，「就像棒球啟蒙於台東一樣，無人機足球也能從這裡開始發芽」，特別選擇家鄉作為總決賽地點，盼從台東出發推廣這項融合科技與運動的創新體育。

參賽隊伍「全村的希望」隊長，來自南投南崗國中學生張祐紳說，自己在小學六年級時因教練邀請而接觸無人機運動，「教練以前也比過賽，就帶我去玩，結果一試就愛上」他認為無人機飛球比傳統運動更具挑戰性「在天上操作，要用手遙控精準、還要預測軌跡，與用腳踢足球很不一樣，但都要專注、也都很刺激」比起地面足球，飛球不需要大量體力，卻更考驗反應與判斷，「每次成功射門都很有成就感！」

地主隊「蜂鳥小將」隊展現驚人毅力，隊員李宥澄說，學校沒有專屬場地，因此平時就約在隊員家中練習，「有時用游泳圈或水管凹成圈，吊在天花板上，當作球門練習射門，但有一次風太大，1顆球就這樣飛走了！」

來自南投社寮國中的張育豪老師帶領4隊學生參賽，他指出，這群代表隊選手從國小起接受訓練，假日長期留校練習，學校並無收費，全靠熱忱與夢想支撐。張育豪說，無人機飛球能培養學生專注力與動手能力，但訓練成本高，希望未來有基金會或企業願意贊助，讓更多孩子能無後顧之憂地追夢。