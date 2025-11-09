有些人怕變胖，視油脂為毒蛇猛獸，避之唯恐不及。不過，食安專家韋恩表示，若未攝取充足的優質油脂，恐會影響大腦功能，致使記憶力、專注力、判斷力下降，因此不是不吃油，而是要聰明吃油，建議可選擇雞蛋、豆製品、魚、紫蘇油與奇亞籽，都是富含好油的優質食物。

韋恩在臉書粉專「韋恩的食農生活」發文指出，脂肪佔據大腦50%到60%的重量，是全身器官中比例最高的，大腦比所有器官都需要優質油脂，若攝取不足，會影響大腦機能。好的油脂裡最重要的就是卵磷脂、Omega-3和膽固醇。

韋恩表示，卵磷脂是記憶相關的腦內物質乙醯膽鹼、腦磷脂和髓磷脂。乙醯膽鹼與磷脂絲胺酸是影響記憶力的腦內物質，髓磷脂幫助腦細胞間訊息傳遞。如果卵磷脂不足，髓鞘變得脆弱，訊息無法傳遞到下一個腦細胞，就可能發生出門購物時，到了商店卻忘了要買什麼的情況。

韋恩表示，Omega-3含有DHA和EPA，DHA能活化腦中神經元，提升判斷力和專注力，EPA具有減少血液三酸甘油酯的作用，能抗老、保持腦內血管的年輕化。

至於膽固醇，韋恩表示，體內膽固醇高達4分之1都存在於大腦，由於腦神經細胞進行高度的訊息處理，形狀非常複雜，維持這些細胞膜的形狀和彈性，就是要靠膽固醇。他並整理以下含有優質油脂，有助於護腦的5類食物。

蛋

蛋黃含有卵磷脂，是大腦神經傳導物質的重要來源，蛋也含有膽固醇，飲食中攝取的膽固醇，不會立即導致高膽固醇，因此每天吃2顆蛋不用擔心。

豆製品

大豆含有卵磷脂，豆漿、豆腐都是很好的食物來源。

富含Omega-3的魚

秋刀魚、鯖魚、鮪魚和鯡魚，都是富含Omega-3的魚，能夠活化大腦，但油炸等高溫烹調法，會使珍貴的油脂流失超過一半。

亞麻仁油或紫蘇油

亞麻仁油和紫蘇籽油都是Omega-3含量較高的植物油。

奇亞籽

奇亞籽富含Omega-3脂肪酸的α-亞麻酸，是素食者攝取Omega-3的良好來源。