桃園共有391個市民活動中心，但卻有高達72個坐落於私人土地，無黨議員李家興感嘆經繼承或轉手後，新地主主張租金補償、協議價購，甚至對簿公堂要求拆屋還地，請市府積極解決產權爭議。市長張善政允諾全面盤點、逐案與地主溝通，簽訂無償使用同意書或辦理租賃。

李家興指出，過去許多父執輩熱心公益，借地給政府蓋活動中心造福鄰里，卻僅口頭承諾無償提供，沒有訂定同意書或辦理捐贈過戶等手續，導致許多活動中心坐落私人土地上，後代陸續繼承、買賣後衍生爭議，甚至不惜和市府對簿公堂，要求拆屋還地。

李家興說，像是楊梅區18個活動中心，就有高達9個在私地，其中上田市民活動中心民國110年才斥資3000萬元完工，官司敗訴後只能再用5年就得拆除，非常可惜；楊梅秀才活動中心已興建一甲子，早已不符建築法規，卻因私地問題難以整建；高山活動中心今年7月和10月更2度慘遭祝融，安全堪慮。他喊話市府儘速盤點並編列預算，積極與地主協商解決產權問題。

市府統計，全市市民活動中心有391處，座落於私人土地有72處，近期有4處和政府對簿公堂，蘆竹區山腳市民活動中心經法院調解可使用至117年底拆除返還土地，目前由社會局編列每月8700元租用；蘆竹區中福市民活動中心由德林寺與原地主價購土地後無償提供使用；觀音區坑尾市民活動中心拆除工程已上網發包；大溪區月眉市民活動中心目前正由桃園地院審理中。

市府指出，已建立活動中心私地處理流程，若經提起訴訟依法院判決辦理；若建物經鑑定為危樓或已閒置報廢，則提前拆除返還土地，拆除後將針對市民活動需求，媒合其他活動中心或閒置館舍共同使用；如建物尚需使用者則辦理無償借用或租用，必要時得編列預算取得產權。

像是70年竣工的蘆竹新興市民活動中心和64年竣工中壢區仁美市民活動中心，105年都被法院判決或調解拆屋還地，蘆竹新興已於107年9月17日完成拆除，另覓土地的重建工程已於上月8日決標；中壢仁美已於109年12月14日完成拆除點交確認，現該社區活動空間與其他市民活動中心共同使用。