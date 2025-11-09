南韓慶州亞太經濟合作（APEC）峰會，落幕已一個多星期，會議對產業的影響仍持續。APEC雖是外交場合，但此次會議幕後上演著各國以技術自豪為核心的智慧型手機戰爭。中國國家主席致贈兩支小米手機給南韓總統李在明，成功拉抬小米在南韓的銷量。三星會長李在鎔在與輝達執行長黃仁勳同台時，笑問台下拿手機拍照的觀眾：「怎麼那麼多iPhone」，其實有高度戰略意義。

🇨🇳🇰🇷 Chinese President Xi Jinping gifted South Korean President Lee Jae-myung a Xiaomi phone, jokingly telling him to “check if there’s a backdoor.”



When Lee asked if the phone’s communication security was reliable, Xi replied, “You should check if there’s a backdoor.” pic.twitter.com/NX34CCIAat — The Daily News (@DailyNewsJustIn) November 2, 2025

南韓《中央日報》今天報導，小米南韓分公司人士表示，確實可以看得出小米手機的銷售量增加，「原本的折扣活動預定到11日結束，但反應很好，我們計畫延長一段時間。」因出席APEC峰會的中國國家主席習近平，2日與南韓總統李在明舉行元首會談時，致贈去年推出的兩支小米手機。小米是中國第一大智慧型手機製造商。

Samsung Chairman Lee Jae-yong (live): “Why are there so many iPhones here?” pic.twitter.com/Cu4H2xh5ol — Jukan (@Jukanlosreve) October 30, 2025

習近平表示，手機螢幕是南韓製造（三星顯示器），強調中韓企業合作，但分析認為，此舉真正目的是，藉由向世界舞台直接展示中國代表性的智慧型手機，達到宣傳效果。當時李在明開玩笑問：「通訊安全有保障嗎？」習近平笑回：「可以確認一下有沒有後門」，引發話題。

被當為贈禮的小米手機是與德國相機品牌徠卡合作開發的型號，被評為「打破智慧型手機與數位相機界線的產品」。若使用可裝於手機的攝影套裝傳奇版，就能像使用相機般操作智慧型手機。雖然小米在9月發布最新款小米17系列，但該產品尚未在海外上市，因此中方選擇小米15 Ultra作為贈禮。

習主席效應實際帶動了市場反應。小米南韓相關人士表示，「原本就有進行折扣活動，但習主席的贈禮成為話題，宣傳效果非常好。」

另一方面，地主國南韓三星電子會長李在鎔也利用APEC為旗下產品宣傳。他在與黃仁勳見面的活動中時，拋出暗示制衡iPhone的話。李在鎔與黃仁勳在炸雞店大啖炸雞時，旁邊顧客拿著iPhone要求合照，李在鎔開玩笑說：「必須拿Galaxy才行。」之後在活動舞台上，他看到台下觀眾後，又幽默問道：「話說為什麼iPhone這麼多？」這些看似簡單的玩笑，其實大有含意。

自1990年代中期至2000年代初出生的Z世代偏好iPhone，而Galaxy手機多被中高齡使用者使用的形象已形成。根據今年8月南韓蓋洛普的智慧型手機調查，南韓10～20歲智慧型手機使用者中，60%用iPhone。三星正積極爭取年輕世代市場，今年推出全新超薄款Galaxy Edge，就是為對抗iPhone。三星在本次APEC首次公開將年內提前上市的三折手機實機，展開螢幕可享受10吋以上大畫面。