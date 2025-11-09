原訂9月開航的「基隆－石垣島」客貨航線不斷延後，華岡集團表示，相關送審文件預計下周送交航港局，若順利通過，最快11月底、最慢年底前可望首航。因適逢冬季淡季，業者將推出試營運促銷票價，盼以優惠價格吸引旅客體驗。

營運航線的「八重山丸」（YAIMA MARU）由華岡集團購入，總噸位2萬1688噸，為可搭載545名旅客的RO-RO客貨輪，並可載運約70輛轎車及90個40呎貨櫃。原計畫9月起每週開航3班往返基隆與石垣島，但因船舶整備與裝潢工程延宕而延後至今。

華岡集團總經理洪郁航說，為讓船艙整體風格一致、住艙品質提升，在客艙、公共空間等整修項目，工程量較原先預期更多，導致時程略有遞延。

開航時間預計會落在冬季，可能受到東北季風影響，洪郁航坦言冬天一定會搖，但該航線位於開闊海域，將透過調整航向、航道與加減速控制，盡量降低船體晃動幅度，且航程約7至8小時，以夜航為主，旅客多半能以平躺休息減少不適感。

餐飲部分，船上餐點將由復興空廚與開元食品合作。洪郁航強調，所有供應商皆符合食品安全規範，確保從製作到上船的過程皆符合檢驗標準，避免食安疑慮。

至於民眾最關心的票價，洪郁航指出，業者將於文件送審後公布，預計分艙等推出淡季促銷方案，「會是讓旅客有感的價格」。試營運期間也將針對餐飲與服務進行意見調查，作為明年旺季營運的調整依據。

航港局說明，船商須報備運價並依CIQS規範協調相關單位，若文件齊備，最快1至2周內可完成審查。