桃園市八德區公所與桃園市馬祖同鄉會於9日在八德藝文廣場舉辦「2025桃園媽祖昇天祭」，現場千人齊聚一堂，共同參與這場融合宗教信仰、民俗文化與藝文表演的年度盛會。市長張善政出席時表示，桃園有超過五萬名馬祖鄉親，甚至比馬祖本島人口還多，八德更成為馬祖人在外的溫暖家園。

為傳承馬祖文化及凝聚在桃園的馬祖人情感，桃園市政府在民國104年、106年舉辦「媽祖昇天祭」及「馬祖文化美食節」。自107年起，八德區公所承續並融合兩項活動的精髓，整合推展為「桃園媽祖昇天祭」，至今已邁入第 7 屆，其中110 年因疫情停辦，活動持續以祈福為核心，並融入遊戲與手作，讓民眾在莊嚴與歡樂中感受媽祖庇佑與體驗馬祖文化。

本屆昇天祭祀大典由張善政親自擔任主祭官，率領市府團隊及各界貴賓共同參與祭典儀式，虔誠祈願國泰民安、風調雨順、市政昌隆。活動一早由馬祖文化才藝團體熱鬧開場，帶來馬祖戲劇、鼓板樂及古箏等表演，傳遞馬祖在地風情與藝文魅力。

除傳統的「媽祖繞境祈福」、「乩轎會香交流」、「媽祖昇天祭典」與「平安食福宴」等核心活動外，今年特別新增「馬祖文化闖關」活動，讓民眾透過趣味遊戲體驗馬祖文化，完成闖關即可獲得象徵平安的媽祖小吊飾，而中午登場的「平安食福宴」百桌齊開，十道佳餚象徵「福氣滿滿、圓滿團圓」，千人共沐媽祖神恩、共享平安祝福。

另現場更安排多組精采表演，由八德在地團體KC-Kiwi及瑞豐社區帶來活力舞蹈，以及人氣樂團「宅吉Band」與「阿法樂團」接力登場，以動感旋律炒熱氣氛。媽祖昇天祭為八德區年度最具代表性的宗教文化盛事，不僅凝聚在地信仰力量，更彰顯桃園多元文化的共融精神。