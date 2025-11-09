中國商務部9日公布，將暫停實施對鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產管制措施。中國商務部網站9日公布通知，經批准，自即日起至2026年11月27日，商務部公告2024年第46號「關於加強相關兩用物項對美國出口管制的公告」第二款暫停實施。

美國總統川普與中國國家主席習近平在釜山會晤並達成貿易協定。中國暫緩實施稀土出口許可證措施一年，緩解各國對中國稀土管控衝擊供應鏈的擔憂。美國1日引述協議指出，中國不僅將暫停最新一輪的稀土出口管制措施，也將為稀土和包括鎵、鍺、銻和石墨在內的關鍵礦產，發放出口許可證，以惠及美國的終端使用者及其全球供應商。

根據中國商務部2024年12月公布的2024年第46號公告，第二款內容為「原則上不予許可鎵、鍺、銻、超硬材料相關兩用物項對美國出口；對石墨兩用物項對美國出口，實施更嚴格的最終用戶和最終用途審查。」