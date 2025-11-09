警員陳婉如（左）、副所長蘇羿陸。（警方提供）

北市士林區百齡橋日前發生驚險一幕，1名年約8旬的林姓失智老翁，獨自迷走至車流湍急的機車引道上，佇立在護欄旁，情況險象環生。士林分局後港派出所副所長蘇羿陸、警員陳婉如獲報後火速趕抵。員警認出老翁身分並聯繫上焦急的家屬。警方隨後將老翁平安護送返家，結束這場虛驚。

據了解，蘇、陳2名員警獲報有老先生手扶護欄狀似焦慮，到場時發現林姓老翁獨自站在車陣中。當時機車不斷從老翁身旁疾駛而過，員警見狀立即上前，先將他小心翼翼地帶離危險的車道。

員警將老翁帶至安全處後耐心詢問，但他顯得不知所措，無法清楚表達身分及住處。員警在關懷過程中，比對資料庫，認出林姓老翁疑似為轄區內曾走失的長者。

員警隨即聯繫上家屬，家屬接獲消息時，終於放下懸著的心。警方平安將老翁護送返家，家屬對於員警的即時救援表達了深切感謝。

士林分局呼籲，家有高齡長者應避免單獨行動，若有失智症患者，可配戴留有聯絡方式的飾品或證件，以利意外發生時能及時處置。