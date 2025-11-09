台灣中油油品行銷事業部鄭姓組長，收受5萬元現金與價值近5萬元的軟水設備後，協助廠商順利得標逾1300萬元標案。高雄地院依貪汙治罪條例判刑2年、褫奪公權2年，給予緩刑5年並支付公庫40萬元。檢方不服上訴，高雄高分院審理後維持原判。另懲戒法院審酌其行為損及廉潔形象，判決撤職並停止任用2年，全案可再上訴。

判決指出，鄭男2005年進入中油任職，2020年起於油品行銷事業部擔任組長，負責採購案複審、契約單價協商等業務。2021年間，鄭男負責審核土木及建築零星修護長約標案，當時營造廠商為了解招標進度致電詢問，鄭男卻趁機表示家中缺「軟水設備」，廠商為求得標，隨即派人前往鄭家安裝價值4萬9000多元的設備。

之後標案進入複審階段，鄭男審核通過該廠商的設計規畫，讓其順利得標約1300萬元合約。廠商得標後嫌利潤過低，無法履約，鄭男又召開內部會議調整金額，使標案內容改為廠商可接受的條件。廠商事後以5萬元現金作為「後謝」交給鄭男。

法務部廉政署南部地區調查組接獲檢舉，約談鄭男時他坦承犯行，並繳回軟水設備及賄款共近10萬元。高雄地院審理後認為，鄭男雖為貪圖小利收賄，損及公務員廉潔形象，但收受金額有限且犯後認錯、自白犯罪，考量其已繳回不法所得，依貪汙治罪條例判刑2年、褫奪公權2年，宣告緩刑5年並命支付公庫40萬元。

檢方上訴主張，鄭男為謀私利不惜損及公司利益，原判量刑過輕，應予改判。高雄高分院合議庭審酌後認為，一審判決量刑並無不當，駁回上訴，維持原審刑度。

另案懲戒法院審理指出，鄭男身為中油人員，竟在採購過程中收受廠商賄賂，破壞公務員應有的廉潔形象，影響公營事業採購正當性，依《公務員懲戒法》判決撤職並停止任用2年。兩判決仍可上訴。