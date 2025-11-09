Just into NBA Today – star guard De'Aaron Fox set for his Spurs season debut: pic.twitter.com/YxNuqiFTNn — Shams Charania (@ShamsCharania) November 7, 2025

美國籃球記者查拉尼亞（Shams Charania）現在是NBA新聞的權威，這個寶座以前是屬於「沃神」沃洛納斯基（Adrian Wojnarowski），傳言兩人從師徒轉為勁敵，最後查拉尼亞青出於藍扛下沃神的位置。

查拉尼亞最近在播客節目Network談起他與沃神的關係：「我們共事兩年多，一直保持密切溝通，最終站在平台的兩端，分屬兩個不同的平台，自然而然會產生競爭，我們兩人都有很強的競爭心，從那時候開始就會進入不同的局面。我個人的自我要求是無論身在何處，我都是全心投入當下的環境。當他獲頒名人堂獎座的時候，我確保向他傳達了自己的感謝。」

沃神在2007年加入雅虎體育，查拉尼亞在2015年加入，2017年沃神前往ESPN，查拉尼亞轉去The Athletic。如今沃神已從新聞前線退下，在競爭最激烈的年代（2017-24），他與查拉尼亞的爆料僅有8秒鐘差距（2021年哈登交易的新聞）。兩人同樣消息靈通，沃神擁有更多球團高層的人脈，查拉尼亞掌握經紀人和球員的路線。

查拉尼亞說：「這不是一朝一夕就能做到，我過去15年一路摸索出來的，我最早是報導G聯盟、歐洲合約、10天短約，我還記得初次爆料一個底薪合約的時候，我的手都會發抖，就像我在爆料東契奇去湖人的交易案一樣。」「例如當交易消息出現時，我在消息來源之外會向4至5個人接觸以獲取零碎資訊，然後拼湊出全貌，但最重要的是確保我爆料內容的真實性並負起責任。」