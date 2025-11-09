國民黨主席鄭麗文8日出席「白色恐怖受難者秋祭慰靈大會」，被處決的共諜叛將吳石也被列入「犧牲烈士」之列，引發外界熱議。綠委吳思瑤9日再批，鄭麗文有著豐富的「背叛履歷」，背叛者追思背叛者剛好而已。

吳思瑤9日表示，昨批鄭麗文敵我不分，乾脆加入共產黨好了，不意外國民黨人也看不下去了，前藍委蔡正元也酸評鄭麗文「中國國民黨從今以後改名為『中國國民投降黨』，可能更名符其實」。

吳思瑤酸，鄭麗文冒著遭致黨內中華民國派撻伐的風險，都要去祭拜投共叛國者，原來是有指令的。她酸，「（中國全國政協主席）王滬寧下令學習吳石精神，所有涉台機構及人員，含31個省市台辦、統戰系統領導，都要動員起來宣揚吳石精神，鼓勵在台布置人員，身為台灣人替『祖國』做事不是什麼叛國，而是愛國」；天下沒有白吃的午餐，原來如此。

吳思瑤批評，鄭麗文有著豐富的「背叛履歷」，曾經背棄民進黨投靠國民黨，現在為表忠王滬寧而出賣中華民國，把《沈默的榮耀》搞成《高調的背叛》，「背叛者追思背叛者，剛好而已，不是嗎？