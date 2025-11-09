歲末年終之際，嘉義縣私立若竹兒智能發展中心為籌募明年度各項教養及服務經費，9日在嘉義酒廠玉山高粱酒文化園區，與嘉義酒廠共同舉辦「高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會」，嘉義酒廠特別21年酒齡的「27公升玉山8年陳高」小龍開運甕酒進行拍賣，底價7萬元，由民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8000元得標，競標金全捐若竹兒。

多所學校學生擔任志工，協助販售園遊券，響應公益。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

若竹兒愛心園遊會集結美食、遊戲、文創攤位及中心孩子製作烘焙產品展售，今年有恆青機電有限公司捐贈108萬善款、吳尊賢文教公益基金會及唯賀國際餐飲等多家企業、社會團體熱情響應捐助，加上酒廠拍賣活動，吸引川流不息民眾用新台幣做愛心。

「高粱酒文化節暨若竹兒愛心園遊會」最受矚目的拍賣會由嘉義縣長翁章梁擔任拍賣官。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

活動以慈善公益為主軸，縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷、嘉義酒廠廠長張永志等人共襄盛舉，最受矚目的慈善拍賣，由翁章梁擔任拍賣官，嘉義酒廠提供21年酒齡「27公升玉山8年陳高」小龍開運甕酒現場喊價競標。

活動以慈善公益為主軸，嘉義縣長翁章梁、立法委員蔡易餘、王美惠、張啟楷都來了。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

張永志表示，這甕酒是民國102年封裝，原本作為範本留藏，屬濃香型頂級陳高，這次捐出拍賣做公益，拍賣底價7萬，最後由民雄鄉農會總幹事陳加茂以13萬8000元得標。

「愛心園遊會」獲多家企業、社會團體熱情響應捐助。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

另加碼拍賣「龍眼林．茶工場」提供的1斤台灣佳葉龍茶（GABA茶）特等茶，由台灣中小企業銀行嘉新分行經理林建璋以5萬元標得，他也是若竹兒董事長林朋輝的弟弟，力挺兄長的善心義舉，獲現場掌聲不斷。

林朋輝指出，受全球景氣影響導致中小企業捐款銳減，加上烘焙坊訂單不如往年，需要更多企業及鄉親朋友關注，園遊會是基金會每年最重要的募款活動，所有盈餘與善款將全數作為下一年度教養經費，讓服務不中斷。

翁章梁表示，嘉義縣目前約有3萬7000多名身心障礙者，占全縣人口7.8％，「每個人都可能成為身心障礙者」，縣府每年舉辦遊行，邀請身障團體參與，透過熱鬧踩街讓大家更重視身障朋友權益，身障朋友是嘉義縣密不可分的一部分，他們的權益非常重要，希望透過愛心園遊會，讓更多人了解若竹兒的用心，也邀請大家一起做公益。

