「台北文化小旅行」是北市府推動的深度旅遊計畫，目前已規畫100處文化點，並設計出37條遊程，透過多語言官網與影音推廣給民眾。不過，多位北市議員指出宣傳力道不足、觀看數偏低，且網站內容存在宗教文化理解不全等問題，建議強化行銷與優化內容。文化局長蔡詩萍回應，將檢討宣傳策略與網站文案，加強推廣成效。

蔡詩萍表示，他承諾在3年內完成100個文化小旅行的景點，目前已實現此目標，這些地點遍布12個行政區，觀傳局也幫忙串聯59個周邊的商圈、市場與夜市，並設計出37條遊程，同時透過7部影片、6支短影音，以及提供 中、英、日、韓4種語言版本的官網宣傳，未來計畫將100個景點集結成專書，預計明年在國際書展發表。

議員陳宥丞表示，影片平均按讚數僅5至6萬宣傳明顯不足，且近期「台灣感性」獨特的日常街景如機車、鐵皮屋等都風靡全亞洲，若沒有透過文化小旅行串接推廣就相當可惜，此外局處應該也要把文化小旅行的資訊放在機場、捷運等地。

議員陳重文說，宗教的景點都偏少，建議可以專門介紹有特色且較少人認識的廟宇、教會等；議員曾獻瑩則指，網站中將天主教聖家堂與伊斯蘭教台北清真寺並列介紹，甚至出現「阿拉與耶穌」並列的內容，顯示局處對文化理解不足，網站也欠缺各教會的歷史背景與建築特色介紹。

議員秦慧珠最後直言，文化小旅行雖然總共有100處景點，但同時也導致宣傳不易，建議可以選出10條明星路線，搭配配套活動輪流行銷，比如請藝人當導遊帶民眾參觀。

蔡詩萍回應，影片會分別放在官網上及網紅自己的頁面，網紅頁面上的觀看數通常高出好幾倍，目前因為合約關係，所以不能只放在文化局官網，會再研議討論，也會檢討網站文案內容，避免宗教文化混淆與誤導，並優化整體宣傳內容。