中油宣布，10日凌晨零時起汽油調降0.2元、柴油價格不調整；調整後，中油參考零售價格為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.7元。

中油表示，按浮動油價機制調整原則，汽油每公升應調降0.1元、柴油價格應不調整，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），汽油吸收0.1元。114年累計至10月底止，中油共吸收約64.29億元。