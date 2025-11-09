參山處打造霧峰秋日慶典盛會。（參山處提供／李京昇台中傳真）

「阿罩霧草地音樂會」以往由霧峰區當地人士舉辦多年，成為地方特色，今年在霧峰納入國家風景區後，由參山國家風景區管理處接手首度擴大舉辦，參山處8、9日攜手霧峰區農會和在地學校音樂社團，共同辦理「阿罩霧草地音樂會」，吸引上千民眾同歡。

參山處曹忠猷處長表示，霧峰兼具深厚的人文底蘊與自然資源，期望透過「阿罩霧草地音樂會」，將文化與旅遊深度結合，打造獨具特色的在地觀光品牌。

活動不僅是音樂盛會，更是結合地方風情的沉浸式體驗，藉由展現霧峰的歷史人文與自然景觀，吸引更多旅客造訪，促進地方觀光發展，讓霧峰成為中臺灣秋冬旅遊的新亮點。今年活動特別結合「低碳騎旅導覽」、「特色市集」與「光影調酒秀」，展現中台灣秋冬節慶旅遊的全新樣貌。

其中，「低碳騎旅導覽」廣受好評，由霧峰觀光大使陳永進教授領騎，帶領民眾以環保低碳方式探索光復新村、亞洲大學美術館、霧峰農會酒莊與林家花園，感受霧峰的自然與文化風華。霧峰區農會更貼心贊助初霧清酒無限量試飲，並邀請全台知名調酒師駐場，讓民眾只要購買票券即可暢飲，現場氣氛熱烈。

音樂演出陣容堅強，從知名歌手溫蒂漫步、李芷婷、曾治豪、陳謙文，到新世代歌手蕭容少、正宇、張晴、Aailyah等輪番登台，帶來流行與獨立音樂交織的秋日旋律。除流行音樂外，現場還有半線室內樂、霧峰國中管樂團、光正國小戰鼓隊、亞洲大學黑泡泡熱舞社、朝陽科技大學皇家熱舞社等在地團體精采演出，展現霧峰的青春活力與多元藝術魅力。

參山處曹忠猷處長指出，今年活動同步規畫「食在有感」、「文創選物」、「永續拾光」、「美食餐車」及「玩創工坊」等五大專區，匯集超過40家特色攤位，從霧峰在地農特產、美食餐車、文創手作到環保再生設計，展現多元魅力。參山處特別設置「喔熊文創商品專區」，推出喔熊系列商品，包括頸枕、鑰匙圈、造型提袋、環保杯與徽章套組等，讓民眾在逛市集時也能感受喔熊的可愛魅力。

永續拾光區內的「參山永續拾光」專區，由參山處同仁將不再使用但仍具良好狀況的物品提供義賣，所得全數捐贈予慈善團體，倡導資源循環與低碳生活理念。活動不僅是視覺與聽覺的饗宴，更是民眾實踐永續生活、共創社會善意的平台。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！