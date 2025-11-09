畢業後開同學會，有人看起來特別老，有人則是凍齡。胸腔暨重症醫師黃軒表示，除了基因之外，可能與體內DNA尾端─端粒有關，壓力大、睡不好、喝含糖飲料與人際關係差，都易使端粒變短。研究指出，端粒長短與壽命呈正相關，端粒短的人冠心病風險增加1.54倍，第二型糖尿病風險也增加45%。

黃軒在臉書粉專發文指出，端粒是生命的計時器，每次細胞分裂，它就被磨掉一點點，人也跟著變老，磨光那天，細胞就死亡了，但其實我們可以藉由生活面，藉由生活方式，來調慢端粒縮短的速度並達到抗老效果。黃軒建議若想要長壽、延緩端粒變短的速度，以下4件事，應儘量避開。

易焦慮、壓力大

研究顯示，容易焦慮、老是內耗的人，端粒比樂觀者短11%。長期心理壓力與焦慮，會提高皮質醇與氧化壓力，進而抑制端粒酶，端粒縮短約8%至15%。

睡眠少於6小時

研究顯示，每天睡眠時間少於6小時，端粒縮短速度是一般人的兩倍，且周末補眠沒用，研究人員發現，在健康男性中，每晚睡不到5小時的人，其端粒長度比睡7小時者短6%到9%。

愛喝含糖飲料

一項分析5309名美國成年人的研究顯示，每天飲用含糖飲料的人，其端粒比不喝者短，相當於生理年齡老了4.6歲。

負能量的人際關係

研究顯示，長期陷在吵架、冷暴力、職場內耗中的負能量人際關係的人，端粒更容易縮短，經歷過親密伴侶暴力的女性，與未經歷者相比，端粒顯著較短。

黃軒表示，有研究指出，端粒短的人罹患心血管疾病、糖尿病、阿茲海默症、骨質疏鬆的機率都顯著升高，一項4萬人研究發現端粒短者，罹患冠心病等心臟病的風險上升1.54倍，另一篇研究發現，端粒短者罹患第二型糖尿病風險增加45%。