豬肉剛解封，台南市後壁區農會9日推出千碗滷肉飯免費吃，大受歡迎。（程炳璋攝）

豬肉剛解封，擁有全台最大稻米與洋香瓜種植面積的後壁區農會，9日在洋香瓜農特產展售會中，應景推出1000碗滷肉飯與洋香瓜免費吃，民眾排隊瘋搶，農會布穀館周邊湧現人潮，今年洋香瓜產量增加，價格上漲，更打開新加坡外銷市場，對瓜農來說是最好消息。

全台豬肉解封，台南市菜市場豬肉攤恢復8成營業，地方立刻就舉辦相關活動，後壁區農會種植3200公頃稻米與100公頃洋香瓜，都是全台最大的種植面積。

台南市後壁區農會總幹事林怡歆（中）9日與台南市議員蔡育輝（右二）一起在農會布穀館發送千碗滷肉飯。（程炳璋攝）

後壁區農會9日舉辦農特產行銷活動，應景推出千碗滷肉飯與免費吃的洋香瓜，農會布穀館擠滿人潮，排隊達50公尺，都衝著香噴噴的滷肉飯而來。

後壁區農會總幹事林怡歆表示，7月還不是洋香瓜產季，當時的丹娜絲風災造成的損失不是水果，而是隧道棚等資材，有2成的瓜農復耕不及，選擇休耕，復耕者的產量、品質都不錯，重量、甜度夠，賣出價格較往年更好。

今年洋香瓜產季躲過7月風災、8月豪雨，產量多2成，甜度更好，每公斤均價從去年的200元，今年提高至220元。每顆可賣到400元、500元，精裝價格更賣到700元。

台南市長黃偉哲今年加強開拓新加坡市場，8日創下單日銷售100顆洋香瓜的成績，每顆可賣到900元，還不需檢疫手續，對台南瓜農來說，投資報酬率高，後續還有當地直播主幫忙促銷，瓜農盼繼日、韓之後，成為洋香瓜外銷新市場。