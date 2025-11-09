苗栗縣政府慶祝114年移民節暨國際移民日活動，許多新住民媽媽們穿著各國傳統服裝穿梭在各國攤位之間。（謝明俊攝）

苗栗縣政府慶祝114年移民節暨國際移民日活動，現場帶來多場精彩的文化表演，涵蓋越南、印尼等多國的傳統舞蹈與音樂。（謝明俊攝）

苗栗縣政府慶祝114年移民節暨國際移民日活動，苗栗縣副縣長邱俐俐大讚新住民美食好吃。（謝明俊攝）

苗栗縣政府慶祝114年移民節暨國際移民日活動，苗栗縣副縣長邱俐俐特別表揚10位來自不同國家及族群背景的優秀新住民媽媽們。（謝明俊攝）

為響應聯合國2000年12月18日訂定「國際移民日」苗栗縣政府9日舉辦一系列融合異國風情與多元文化的慶祝活動，除了表揚新住民模範、推廣各國美食、宣導新住民權益，並由苗栗各新住民媽媽展現各國多元文化表演，體現苗栗縣在文化融合上的熱忱與活力。

9日活動中，苗栗縣副縣長邱俐俐特別表揚10位來自不同國家及族群背景的優秀新住民媽媽們，她們在各自的領域中皆展現了卓越的成就，並以不屈不撓的精神，成功在苗栗扎根。這些模範新住民的故事，不僅是奮鬥與堅韌的象徵，也向社會展示了文化的多樣性與包容性。

活動現場還設有多個異國美食攤位，包括印尼、泰國、越南及大陸地區美食，許多新住民媽媽們穿著各國傳統服裝穿梭在各國攤位之間，民眾在品嚐到來自世界各地的特色佳餚之外，還可了解各國傳統文化，豐富多元的美食不僅象徵著文化的交流與融合，也拉近了不同族群之間的距離，讓大家在味蕾中感受跨文化的美妙饗宴。

縣府原住民族及族群發展處長盧曉玲介紹，活動現場特別設立新住民權益宣導攤位，將以生動的宣導，搭配貼心周到的服務，協助新住民深入了解在地的各項權利與福利。無論是就業、教育、醫療，或是家庭支持相關資訊，都將細心解說，幫助新住民順利融入社區生活，安心扎根，共築美好未來。

為了呈現豐富多元的文化風貌，活動現場將帶來多場精彩的文化表演，涵蓋越南、印尼等多國的傳統舞蹈與音樂。民眾不僅能透過精心策劃的節目，深入體驗異國風情，更能享受視覺與聽覺的雙重饗宴，感受世界各地文化的多樣魅力與美麗精髓。