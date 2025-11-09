由言承旭、周渝民、朱孝天、吳建豪組成的「F4」，因戲劇《流星花園》爆紅，過去組團8年曾發行3張專輯，直到2009年4人決定各自發展。沒想到時隔16年，4個人在五月天阿信鼓吹下，今年7月驚喜合體擔任大巨蛋演唱會的嘉賓，不過，對於未來的團體計畫，恐怕會從F4變成F3。

根據《鏡報新聞網》報導，朱孝天先前在直播說溜嘴，F4的重啟計畫已著手進行，除了大型演出外，也將發行新作品，令許多粉絲相當期待。然而，近日有消息傳出，團隊經歷多次開會討論，疑似擔心朱孝天又說溜嘴，再次造成團隊困擾，最終忍痛將朱孝天排除重啟計畫，將以F3的形式展開全新音樂活動。

而F3的後續規劃，預計12月率先在上海梅賽德斯奔馳文化中心舉行3場演唱會，音樂新作則除了合唱曲外，也會收錄個人單曲。且巡演還將由五月天阿信擔任製作人，不僅成為團體重聚的推手，更親自為粉絲把關表演細節，勢必會為新計畫帶來精彩火花。

F4今年暑假在五月天大巨蛋演唱會驚喜合體（圖／相信音樂提供）

朱孝天今年7月透過社群直播與粉絲互動，許多人紛紛好奇關於F4合體的細節，他則大方坦承：「我的部分已經試唱，我試唱了兩首，但我不能跟你們分享，因為這個還沒有出來」，但身邊的人十分慌張，叮嚀他「別再劇透」，如今卻因不明原因未能以團體身分登台。對此，相信音樂表示：「以最高規格籌備這次演唱會，敬請期待，一切消息依官方公布為主。」

至於阿信擔任製作人，公司也透露：「阿信除了給予協助與擔任音樂製作外，同時也是此次演唱會的製作人。在幾次會議中，他們提出了許多創意，對演出也有相當多的構想。因此，阿信也邀請他們三人共同參與整體演唱會的策劃，一同規劃演唱會內容。」