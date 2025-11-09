田中馬今天登場，由縣長王惠美（右8）等人主持開跑儀式。（葉靜美攝）

有最有人情味之稱的田中馬，今年邁人第14屆，吸引了1萬7000名跑者報名參賽，加上9000位活動志工，讓活動現場擠滿人潮熱鬧滾滾，田中馬登場，彰化田中子弟、藝人任賢齊也帶著藝人姚元浩、九孔等人返鄉一起參賽，熱情鄉親加油聲不斷，加上沿途各式補給，都讓選手感受小鎮濃濃人情味。

參賽跑者享用牛排等補給品補充體力。（葉靜美攝）

田中馬是「2025彰化縣馬拉松嘉年華」第三場賽事，今日清晨開跑，活動在縣長王惠美與中華民國舒康樂活運動協會榮譽理事長張鴻均、台灣米倉田中馬拉松總幹事鄭宗政 、鎮長蕭淑芬等人共同鳴槍下起跑，藝人任賢齊、姚元浩、九孔等人也熱情參與，沿途更是有各式補給品，包括牛排、烤豬等，讓跑者隨時補充體力。

田中馬今年賽程分為全馬（42公里）、半馬（22公里）與健跑（10公里）三組，從田中鎮公所出發，沿途經過高鐵站區、八堡圳、休閒廊道、織襪園區及田中火車站，讓跑者在揮灑汗水的同時，也能欣賞田園風光。

田中馬今天登場，縣長王惠美（持麥克風者）等人為跑者加油。（葉靜美攝）

王惠美表示，田中馬榮獲英國「國際社會價值協會」頒發全球第一張以馬拉松為主題的社會投資報酬率（SROI）認證，每投入1元，就能創造4.27元的社會價值，展現運動帶動觀光與永續發展的強大能量；田中子弟任賢齊除昨晚在「520心田中音樂節」演出，今天也與大家一同開跑，另還有來自日本長野縣及伊豆馬的代表團等國際友人共襄盛舉，讓田中馬更具國際交流的意義。

田中鎮長蕭淑芬表示，田中是一個五好的經典小鎮，有好山、好水、好米、好空氣、好長壽，相信每一位跑者都能感受到滿滿的活力與熱情。

王惠美邀請民眾安排假期來一趟精彩的「彰化行」，她說，彰化擁有豐富的人文底蘊及產業光譜，包括15家觀光工廠、26家休閒農場、13個特色商圈、3個休閒農業區，12月前來彰化消費滿500元，還可憑發票或收據上網登錄參加抽獎，最大獎為百萬電動車。