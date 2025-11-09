曾演出《倚天屠龍記》、《功夫足球》、《法證先鋒IV》等劇的香港男星海俊傑，由於太太罹患急性肝硬化，這兩天必須緊急進行肝臟移植，但手術費用高達150萬港幣(約近600萬台幣)，他還差80萬港幣(約近320萬)，為了挽救命危的妻子，海俊傑8日晚間PO出影片，痛哭流涕向大眾求助，拜託大家伸出援手，「希望大家可以幫一點忙，能幫多少就幫多少」，幫忙籌措妻子的醫藥費。

香港TVB演員海俊傑8日晚間在社群上傳影片，他神情凝重地表示，太太因罹患急性肝硬化，目前住在中山醫院病房，需要籌集150萬港幣(約近600萬台幣)的手術費，他已向諸多朋友借錢，目前籌得70萬港幣(約近280萬台幣)，但距離目標金額還差了一大半。

面對這巨大的資金缺口，海俊傑忍不住激動哽咽，強調太太病情非常危急，尤其醫生告知「這兩天內是進行肝臟移植的關鍵時刻」，讓他幾度泣不成聲。為了證明自己不是詐騙，特地提及當下時間是11月8日晚上10點，懇請外界伸出援手，「希望大家可以幫一點忙，能幫多少就幫多少，非常感謝大家」，面對太太正和死神搶命的海俊傑，在鏡頭前的情緒幾乎崩潰，哭到連話都快說不清。

53歲的海俊傑，曾祖父為英國人，因此擁有八分之一英國血統，出生在香港的他，不只是歌手，也是演員，曾出演多部電視劇及電影，如《倚天屠龍記》、《功夫足球》、《法證先鋒IV》等。他2012年到北京工作期間，認識任職化妝師的妻子莫家慈，二人於2017年結婚。如今愛妻突發急性肝硬化，需在2天內緊急進行肝臟移植，為籌措醫藥費，讓海俊傑不得不拋開明星光環，公開向外界求援。