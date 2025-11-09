鳳凰颱風為菲律賓帶來狂風暴雨。

可能於12日登陸台灣的鳳凰颱風，今（9）日已經增強為「超級颱風」，目前颱風迫近菲律賓，最快今晚登陸，菲國東部省分陷入狂風暴雨，全國大部分區域列入警戒範圍，當局緊急撤離10萬人。

綜合路透、「菲律賓每日詢問報」（Pilippine Daily Inquirer）報導，鳳凰颱風今日升級為超級颱風，預料今晚或明（10）早從呂宋島的奧羅拉省（Aurora Province）登陸，當局已對菲國大部分區域發布風暴警報，北部呂宋島東南方的加丹杜安尼斯島（Catanduanes）、北甘鄰省（Camarines Norte）、南甘鄰省（Camarines Sur）、玻利羅島 （Polillo Island）及奧羅拉省中心區域面臨最高的5級颱風警報，馬尼拉大都會區及周邊區域發布3級警報。

鳳凰最大平均風速達每小時185公里，最大陣風達每小時230公里，菲國當局已下令東部及北部地區約10萬居民撤離，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）在臉書分享的畫面顯示，受影響區域居民帶著行李、個人物品坐上卡車撤離；此外，菲律賓已有超過300個國內及國際航班取消。

目前鳳凰颱風已經讓東部的加丹杜安尼斯島陷入狂風暴雨，當地部分區域已淹水，土黃色洪水淹沒街道，溪流暴漲、相當湍急，樹枝、電線劇烈搖晃。

WATCH | NEWS UPDATE: Strong winds and heavy rain pounded Virac, Catanduanes, morning on Sunday, November 9, 2025, as Super Typhoon #UwanPH passes close to the province..



| Video courtesy: Mark Niño Gonzales via Vincent John Abordo pic.twitter.com/FS8rhK2vZ5 — GMA Regional TV News (@GMARTVNews) November 9, 2025

Lagpas na sa critical level ang tubig sa ilog ng Pajo River sa Bayan ng Virac, Catanduanes ngayong Linggo, November 9, 2025.



Halos abot na sa tulay nito ang tubig na rumaragasa mula sa mataas na bahagi ng Virac. | via Rey Boton



(Courtesy: Richard Neri) pic.twitter.com/EWiWWUhjSx — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) November 9, 2025

BINAYO NG MALAKAS NA HANGIN



Magkahalong malakas na ulan at hangin ang nararanasan ngayon sa Virac, Catanduanes dahil sa Super Typhoon #UwanPH.



Rinig na rinig ang malakas na hangin, na halos iwasiwas din ang mga puno.



📹: Erwin Olarte pic.twitter.com/0FTMINwNlC — News5 (@News5PH) November 9, 2025

根據菲律賓氣象局（PAGASA），超級颱風指的是颱風每小時平均風速大於185公里，當局也據此發布最高第5級的熱帶風暴警報，結構不佳的房屋、臨時搭建或老舊建築可能遭受嚴重、甚至災難性破壞，結構良好的房屋也可能出現屋頂或牆壁大面積毀損、坍塌。

值得注意的是，幾天前「海鷗」（Kalmaegi）颱風才重創菲律賓，造成204人喪命，海鷗接續前往越南，在沿海地區造成嚴重破壞，釀成5人喪命。