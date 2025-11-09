可能於12日登陸台灣的鳳凰颱風，今（9）日已經增強為「超級颱風」，目前颱風迫近菲律賓，最快今晚登陸，菲國東部省分陷入狂風暴雨，全國大部分區域列入警戒範圍，當局緊急撤離10萬人。
綜合路透、「菲律賓每日詢問報」（Pilippine Daily Inquirer）報導，鳳凰颱風今日升級為超級颱風，預料今晚或明（10）早從呂宋島的奧羅拉省（Aurora Province）登陸，當局已對菲國大部分區域發布風暴警報，北部呂宋島東南方的加丹杜安尼斯島（Catanduanes）、北甘鄰省（Camarines Norte）、南甘鄰省（Camarines Sur）、玻利羅島 （Polillo Island）及奧羅拉省中心區域面臨最高的5級颱風警報，馬尼拉大都會區及周邊區域發布3級警報。
鳳凰最大平均風速達每小時185公里，最大陣風達每小時230公里，菲國當局已下令東部及北部地區約10萬居民撤離，菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）在臉書分享的畫面顯示，受影響區域居民帶著行李、個人物品坐上卡車撤離；此外，菲律賓已有超過300個國內及國際航班取消。
目前鳳凰颱風已經讓東部的加丹杜安尼斯島陷入狂風暴雨，當地部分區域已淹水，土黃色洪水淹沒街道，溪流暴漲、相當湍急，樹枝、電線劇烈搖晃。
根據菲律賓氣象局（PAGASA），超級颱風指的是颱風每小時平均風速大於185公里，當局也據此發布最高第5級的熱帶風暴警報，結構不佳的房屋、臨時搭建或老舊建築可能遭受嚴重、甚至災難性破壞，結構良好的房屋也可能出現屋頂或牆壁大面積毀損、坍塌。
值得注意的是，幾天前「海鷗」（Kalmaegi）颱風才重創菲律賓，造成204人喪命，海鷗接續前往越南，在沿海地區造成嚴重破壞，釀成5人喪命。
