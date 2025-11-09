民進黨2026年台南市長、高雄市長及嘉義縣長提名初選，明起至14日開放領表登記，預計明年1月12日至17日進行初選民調，而黨內競逐態勢將更白熱化。兼任民進黨主席的賴清德總統日前也提醒黨內，不得做出損害黨形象行為、不得透過任何手段影響公平競爭、嚴禁相互攻訐。

民進黨在高雄市、台南市、嘉義縣執政明年屆滿，要辦理初選決定提名人選，根據民進黨初選公告，從10日至14日領表登記；至民進黨中央黨部登記時必須繳納新台幣30萬元的登記費、60萬元的民調費用以及10萬元的保證金。

賴清德日前給予3點提醒，第一，要扛起民進黨的招牌，必須嚴守「清廉、勤政、愛鄉土」的創黨精神；第二，希望所有擬參選人，不得透過任何手段，做出影響公平競爭的行徑；第三，提名的競爭，必須是正向且良性的，嚴禁相互攻訐。

雖目前還沒有登記，但民進黨內初選早已開打，台南市長初選進入短兵相接階段，民進黨立委陳亭妃與林俊憲雙方隔空拚政策、人氣及動員。針對嘉義縣，立委蔡易餘已表達角逐意願，而民進黨嘉義縣議員黃榮利則被視為潛在挑戰者。

而高雄市長黨內初選也競爭激烈，目前表態參與初選的民進黨立委包括邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑等，近期都規劃舉辦造勢活動，爭取選民支持。