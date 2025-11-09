中和警分局錦和派出所接獲報案後配合埋伏，在新北市中和區圓通路一帶成功逮補陳女與負責監控的「車手頭」20歲陳姓男子，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。（翻攝畫面）

28歲陳姓女子誤信詐騙集團話術應徵「外務人員」變成車手，陳母警覺女兒狀況不對勁，大義滅親報警抓女兒，中和警分局錦和派出所接獲報案後配合埋伏，在新北市中和區圓通路一帶成功逮補陳女與負責監控的「車手頭」20歲陳姓男子，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。

據了解，陳女因應徵「公司外務人員，負責收取公司款項，工資從領取的款項內抽取，一次2000元且車馬費另計」，被詐騙集團騙去當車手，不久後陳母發現女兒工作狀況有異常，一問之下才發現女兒疑似被騙去當車手，趕緊向錦和派出所報案。

錦和所所長梁世詮得知狀況後帶領所內同人在詐團交易地點多次埋伏，還因詐團狡猾多次變更交易地點吃進苦頭，直到上月27日，員警見時機成熟、趁陳女和負責監控的陳男在圓通路假扮外務人員收取詐騙款項時逮人，警詢後依《刑法》詐欺罪及洗錢防制法移送偵辦。

中和警分局呼籲，詐騙集團常以高報酬為誘餌吸收取款車手，民眾應提高警覺，若發現親友疑似遭利用，應立即報警防止憾事發生。