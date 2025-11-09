苗栗縣政府教育處為拓展國中小學生國際視野設置國際教育中心，將從11月第三周推出一年一度的「國際週」系列活動，為期一周的國際教育盛會每日主題各異、亮點紛呈，串聯縣內多所學校，以行動實踐「從在地出發、與世界對話」的教育理念，展現苗栗教育的國際能量。

11月10的活動首日，率先登場的「行動國際村」，由苗栗縣國際教育中心團隊駛向啟新國中，以「航向SEA界」為主題，開啟一場充滿東南亞色彩的文化之旅。從語言互動到服飾、飲食、遊戲體驗，學生們在愉快的學習氛圍中，認識多元文化、學習包容與尊重，也在笑聲中拓展了國際視野。

第2天接續登場的是教師增能研習「國際週－世界在教室裡」，聚焦「國際、在地、原鄉、美感與創新」五大面向。活動由後龍國小主任曹珈菱、山腳國小校長黃君婷與蓬萊國小校長林恩惠共同主持，並邀請教育圈人氣講師歐陽立中帶來精彩演講，從故事出發談教學改革，讓與會教師深受啟發，為教學現場注入滿滿新能量。

第3天的「桃旅天下－穿越世界五大洲」活動在蟠桃國小熱鬧展開。現場聚集信德、蓬萊、後龍及大同等國小共同參與，從音樂、舞蹈到文化闖關活動，讓學生彷彿環遊世界。值得一提的是，活動還吸引遠從花蓮來的教師團隊跨縣觀摩，見證苗栗縣國際教育深耕的豐碩成果。

第4日由國際教育中心推出全新一集《咻！「苗」準世界》，由坪頂國小學生自製主持，主題聚焦全球難民議題。透過孩童真誠的聲音，帶領聽眾思考「同理心」與「責任感」，展現苗栗教育從小培養世界公民素養的努力。中心也特別訂定獎勵辦法，鼓勵更多學校投入Podcast學習，讓聲音成為跨越國界的橋梁。

壓軸登場的第5天活動，則由建國國中與公館國中聯手登場，結合校慶活動與國際教育展演。建國國中特別以泰國與越南文化為主題，邀請校內新住民學生共襄盛舉，展現多元文化共融的美好氛圍。學生們在熟悉的家鄉音樂與色彩中，感受到學校的溫暖與尊重，也讓整場校慶更添國際風情。

加碼登場的亮點之一，是蓬萊國小與建國國中的跨校合作行動課程。兩校以「在地國際化」為核心理念，共同設計文化體驗活動，從苗栗的風土故事出發，串連國際視野的延伸學習。孩子們不僅透過互動交流，重新發現家鄉的美與價值，也理解「走向國際」並非遙不可及，而是從認識土地開始。這場合作不僅展現國際教育的創新實踐，也象徵苗栗教育正以更開放、多元的姿態，讓世界看見在地的精彩。

縣府教育處長葉芯慧表示，「國際周」不僅是一連串活動的串聯，更是一場教育理念的實踐。從課室到校園、從地方走向世界，苗栗縣正以行動打造兼具在地底蘊與國際視野的教育環境，讓每一所學校、每一位孩子，都能在學習的旅程中，看見更大的世界、遇見更好的自己。