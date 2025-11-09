桃園客家星級美食推薦名單9日公布，楊梅八方園百年三合院景觀客家餐廳榮獲最高榮譽6星推薦，招牌菜為「八方悶鴨」。（呂筱蟬攝）

桃園市客家事務局邀請 15 位名人以「秘密客」身份，親自體驗並推薦桃園的客家美食，9日名單公布，由市長張善政、金鐘獎主持人陳明珠及美食專家代表費奇共同揭曉1星至6星推薦名單。榮獲最高榮譽6星推薦店家「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，以招牌菜八方燜鴨征服名人味蕾，展現傳統與創新兼容的客家風味。

張善政說，桃園是客家鄉親人數最多的城市，桃園客家美食頗負盛名，在這麼多美食餐廳中，民眾好奇要到這些餐廳點什麼菜，要謝謝這些秘密客去拜訪很多大小餐廳，舉辦這次活動一方面對於從事客家菜餐廳業者的創意和付出表達感謝之意，二方面激勵更多客家餐廳從業者更努力投入，不管傳統菜餚或是改良創意，讓桃園可以成為全台第1客家美食大城。

榮獲6星推薦最高榮譽的店家為「八方園百年三合院景觀客家餐廳」，業者黃帥欽表示，餐廳經營超過30年，其中八方悶鴨以老薑、麻油燉煮湯頭5小時以上，鴨肉輕輕一撥就能骨肉分離，肉質吃起來嫩口。

榮獲5星推薦的店家為柚子花花青春客家菜、大楊梅鵝莊、大江屋客家美食館；榮獲4星為老地方客家菜；3星推薦店家為溪友緣風味料理餐廳；2星推薦店家糧園茶藝客家小館、亨味食堂、新百王餐廳、林家古厝休閒農場、首烏客家海鮮餐廳、善園客家小館、新屋建業鵝肉美食館；1星推薦店家共計33家。這些星級美食店家各自以真材實料與獨門風味受到名人青睞，同時也深受在地饕客喜愛。

活動詳情請至「桃園客家旅行網」好食客家餐廳專區-最新消息查詢，歡迎大家依推薦名單來桃園遊客庄、嚐客味。