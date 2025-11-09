中央銀行本周二（11日）將代財政部標售200億元、年期為30年期公債，距離前次標售30年債已是半年前，市場預估，目前市場同樣面臨諸多不確定性干擾，包括降息預期不明朗、美國政府關門未解等，金融市場波動率變大，後續變數不少，預計本期業者投標上應有所顧慮，最高得標利率將維持上升。

根據央行今年5月標售30年公債統計，當期僅吸引285億元資金進場，相較於去年11月同天期的345.5億元大幅下降，投標倍數同步降為1.43倍，最高得標利率也升至1.89％。投標倍數下降、利率上揚，投標上比預期熱度低，業者審慎投標的心態預計延續到本周。

以得標行業別來觀察，上期30年券以銀行業搶下71.75％或143.5億元籌碼最多，證券業搶下21.5％或43億元，保險業則有6.75％或13.5億元，票券業持續掛零。

過去保險業向來是30年券投標最大宗，但上期比重降至6.75％，即使加上保險業委託投標的券商占比21.5％，合計僅28％左右，反觀銀行大舉搶下7成以上，30年券反而從保險盤變成銀行盤。

銀行主管認為，中長線市場仍看升新台幣，保險業不敵匯率升值衝擊，顯然已經受不了匯差，但近期新台幣雖已回貶，幾乎回到5月初的價位，且美債殖利率還是相對高，此時保險業不排除投向外幣債，台債市場相對無吸引力。

另一方面，也有銀行主管提到，雖然30年券發行金額僅200億元，但在近期股、匯、債市均震盪下，市場雖有信心，但在債券投標寓意會相對保守，尚待觀察實際落標情況而定。

至於銀行業方面，銀行主管指出，當前新台幣資金相對前一波偏緊，但銀行業普遍認為台灣央行今年內不會有動作，其實也維持保守原則，不想拿這麼太長天期的公債，本周標售30年券預計還是以有去化資金需求的大型行庫及郵局為主。