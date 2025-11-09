非洲豬瘟中央災害應變中心於5日宣布，自6日中午12時起開放活豬運送，並於7日恢復豬隻拍賣、屠宰與屠體運送。桃園市環保局表示，桃園市足夠處理目前廚餘的量能，15日後生質能中心可從原來每日處理100公噸廚餘，提升至135公噸，同時呼籲民眾落實廚餘分類，以免損壞設備、影響廚餘再利用效能。

環保局表示，桃園市目前機關、社區、家戶及學校等來源的廚餘，每日約產生100公噸，均送往桃園生質能中心，以厭氧消化方式處理再生能源；餐廳部分每日約80公噸，則由泓橋環保科技公司進行快速發酵堆肥處理，兩處合計每日約180公噸。整體運作穩定，市府也密切監控處理能量，以確保廚餘不因疫情政策而滯留。

針對處理量能，環保局說明，生質能中心的沼氣發電設施每日最大可處理135公噸，目前因生物系統仍在馴養階段，每日可處理約100公噸，預計15日後可逐步提升至滿載運轉；泓橋環保科技公司最大設計處理量則為每日100公噸，現階段運作正常。市府後續也將持續評估廚餘量能變化，研議必要時擴充處理設施，以因應未來需求。

環保局提醒，若市民分類不確實，導致廚餘中夾帶塑膠、金屬等異物，將可能造成機械設備故障、降低處理效率，甚至導致廚餘暫時堆置，影響整體環境衛生。市民應落實「少量多次採買」、「自煮按量烹調」、「外食適量點餐」、「廚餘瀝乾交運」等減量原則，從日常生活中減少浪費，降低處理壓力。

環保局強調，唯有全民從源頭減量、確實分類，才能確保桃園廚餘處理系統穩定運作，維護公共衛生與環境品質，共同守護城市的潔淨與安全。若有廚餘處理疑問，市民可撥打環保局服務專線洽詢，將有專人提供協助。