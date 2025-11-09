同時，統一證近年持續深化數位轉型，積極串聯統一企業集團生活圈，推出多項整合OPENPOINT點數機制的創新服務，推動理財與日常消費的連結。此次在金融博覽會現場，亦搶先公開全新行動交易平台「統一ｅ起發」APP。

統一證金博會展區規畫「ｅ起發APP」、「ETF速配所」、「期貨交易模擬」、「詐騙雷達」與「統一生活射擊王」五大主題，將金融知識轉化為遊戲體驗，讓民眾在互動中學理財、懂防詐、玩投資。

活動期間，統一證更邀請多位分析師登台分享市場趨勢，並安排統一獅啦啦隊瑟七與7-ELEVEN OPEN將登場互動。現場完成闖關集點即可參加每日扭蛋抽獎活動，有機會抽中iPhone 17 Pro等豐富獎項，吸引眾多投資新手與家庭觀眾熱情參與。

對於全新「統一ｅ起發」APP，統一證主打可自訂首頁排序、多元看盤介面、多種自選版型切換等個人化體驗，並具備即時洗價損益、一頁掌握交易狀況、帳務損益雙版呈現等高效交易功能，全面升級投資便利性。

統一證透過整合統一生活圈與OPENPOINT生態系，消費者在超商買咖啡、超市消費時，點數也能轉換為投資回饋，實現「消費即投資、投資賺消費」的嶄新理財模式。未來將持續推出更多便利、智能且具回饋性的數位服務，讓投資更聰明、生活更有感。