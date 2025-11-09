男星范姜彥豐控訴老婆粿粿婚內出軌，偷吃對象是相識多年的王子，如今傳出兩人共同好友早已知情，卻隱瞞事實，讓范姜彥豐氣到退追社群帳號，關係降至冰點，如今有網友以《朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞》為題發文，掀起熱議，其中有人建議一手法，不僅能告知被劈腿那方，而且雙方都不會得罪。

原PO在Dcard以《朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞》為題發文，指出范姜彥豐在影片中控訴知情的友人幫忙隱瞞，讓不知情的自己反遭利用，如今和粿粿、王子一起美國的王品澔、簡廷芮等人，都已經被范姜彥豐退追，這讓原PO好奇倘若網友們看到好友出軌，尤其兩邊都是朋友，究竟會怎麼處理，接著列出3點讓眾人選擇。

粿粿婚內出軌，范姜彥豐不滿好友知情不報。（圖／中天綜合台提供）

原PO首先表示直接告訴元配，不過與偷吃的那方，友情可能面臨走到終點的局面，還會被嫌多管閒事，或者是保持沉默，但又擔心會變成共犯，良心過意不去，最後則是考慮勸偷吃的那方坦白，不過通常這樣做都沒什麼成效，接著強調：「人生最大的道德困境，尤其是當雙方都朋友時，要怎麼選邊站」。

對此，網友紛紛給出答案：「坦白講我也不會說，也跟不同的朋友群討論過，沒有人說會去講，沒有必要拿別人的問題讓自己良心不安」、「會說，但不會太直接，會用暗示的」、「我曾經碰過，我是告知，結果兩邊不是人。 現在一律裝死」，不過也有人給出建議：「用小帳說過，能間接告密還不沾腥」。