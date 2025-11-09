桃園家扶中心今天在平鎮區新勢公園舉辦「耳溫一測，守護在側」寒冬送暖暨親子愛心園遊會。（桃園家扶中心提供／呂筱蟬桃園傳真）

桃園家扶中心今天在平鎮區新勢公園舉辦「耳溫一測，守護在側」寒冬送暖暨親子愛心園遊會，今年家扶募集1400組全新電子耳溫槍，共同守護3000名兒童的安全與健康。活動並邀請扶助家庭參與現場園遊會，發放電子耳溫槍與園遊券。活動也表揚4戶自強家庭，這些家庭在生活的夾縫中，仍以堅韌意志展現強大的生命力。

副市長蘇俊賓致詞表示，家扶辦園遊會有很長歷史，在家扶體系互相幫忙的家庭聚集再一起，募集到3000張園遊券、1400支耳溫槍，不只給大家物資，也給大家健康上的照顧，有方便的器材守護家庭健康。家扶基金會75年，桃園家扶再2年就1甲子，很多家扶志工都是當年受到照顧的人，所有企業與志工出錢出力，都是種下善良循環的種子，未來這些被照顧的小樹苗未來長大會有成就，也會成為源源不絕的愛心與力量。

接受表揚的自強家庭楊蕓嘉，本身患有眼疾與甲狀腺亢進病史，結束婚姻關係後獨自撫養3名子女。儘管肩上承擔沉重的經濟與照顧壓力，但她仍堅強地扛起母親的責任，透過販售手作美食以及在美髮店兼職，努力維持家中生計，不因為經濟限制而犧牲孩子成長的機會。

她從不向命運與疾病低頭的態度，也深深影響了子女的生命態度。長子小亦與次子小瑞是雙胞胎，在體育領域展現天賦，特別是在羽球項目犧牲休閒時間練習，兩人分別在113年與114年的桃園市市長盃運動會，以及113年新北市夏季盃全國錦標賽擊敗各方好手，取得優秀佳績。對孩子而言看著母親堅持不懈的身影，正是鼓舞他們繼續向前的最大動力。