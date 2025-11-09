10月份以來累計盤中零股熱門成交標的第三至五名是統一FANG+(00728)、國泰費城半導體(00830)、元大航太防衛科技(00965)，3檔累計成交股數分別都超過500萬股。

進一步觀察第四季10大熱門零股交易海外ETF年初以來的表現，也都相當亮眼。其中有4檔漲幅逾30%，包括：元大航太防衛科技（00965）、國泰數位支付服務（00909）、第一金太空衛星（00910）、國泰費城半導體（00830）。

10月以來成交表現相當激情的第一金太空衛星（00910），資料顯示，去年初受益人不到1,500人，因ETF一路強漲，投資人也一路增加，至10月底已近2萬人。10月下旬以來00910股價波動加大，單日零股交易筆數更大幅上揚，今年初成交筆數多數未及千筆，10月下旬以來多日成交逾5,000筆。

太空衛星個股短期波動度已加大，對此，第一金太空衛星(00910)經理人曾萬勝表示，近期太空衛星產業面臨實質營收、獲利等財務數據檢視，部份個股受財報不如預期的考驗，股價修正。他說明，目前仍有產業利多持續釋出，例如，第一金太空衛星(00910)重要成份股AST SpaceMobile與歐洲通訊商Vodafone選擇在德國設置衛星運營中心，作為歐洲衛星發展基地，已向德國國際電信申請註冊中頻段衛星申請。另外，也有營收報佳音的成份股，例如GlobalStar公布第三季季度營收創紀錄；新業務拓展成份股則有Blacksky宣布繼續拓展Gen-3衛星發射計畫，並可望在2026年進行商業運營。