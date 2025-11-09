警方遭撞受傷。（圖／翻攝畫面）

高雄市新興區一名35歲黃姓男駕駛，今（9）日凌晨3時許疑因車上毒品心虛，為躲避警方盤查丟下副駕17歲少年離開，過程中還衝撞警車，導致一名警員受傷。警方當場逮捕帶回少年，並在經過8小時的追緝，中午11時35分於台南將黃男逮捕歸案。

警方今凌晨3時許，在新興區明星街與南台路口執勤時，發現一輛可疑的黑色自小客車，盤查時便聞到濃厚的毒品氣味，要求駕駛熄火受檢，副駕少年聽從指示下車，駕駛卻拒絕熄火，並趁隙猛踩油門衝撞警車、員警，警車右車身受損，一名員警則受有左前臂擦挫傷。

為防止黃男逃逸並造成更多危害，警方依法朝其車輛左側的前後輪發射6槍，但仍難以制止，故先將少年帶回偵訊。警方後續會同台南警方跨區合作，於科技偵查的幫助下，中午11點35分於台南永康將人帶回，並當場搜出愷他命。詳細案情仍待進一步釐清。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！