1行來自台南的8男8女今天上午前往舊蘇花公路象鼻隧道，以繩索垂降方式到海灘戲水，怎料其中1名62歲張姓女子不慎遭海浪捲走，經消防、海巡人員出動無人機空偵，在海上發現張女蹤跡後，協請空勤直升機吊掛上岸，不過人已無生命跡象，另外受困海灘的4人在救難隊員運用繩索技術的協助下，已成功脫困。

花蓮縣消防局今天上午11時許接獲轉報指出，有1名民眾在象鼻隧道下方海灘遭浪捲走，立即派遣和仁分隊、新秀分隊及特搜大隊，共4車、6警消、4義消及1台無人機前往現場。

消防人員到達現場後，確認現場為團體遊客共8男、8女，其中1人在海灘位置不慎被浪捲走，因現場無法目視到溺水者，由海巡單位無人機協助搜索，定位溺水者位置後，協調空勤總隊直升機出動救援，於中午12時46分完成吊掛。

另有同行4名遊客也受困在象鼻隧道下方約50米深海灘，經消防局警義消人員垂降並使用繩索技術協助上拉至路面後，4人陸續在12時48分左右脫困，經救護人員包紮傷口後已離開現場，由海巡人員進行後續處置。

據了解，這行遊客來自台南，沿舊蘇花公路抵達象鼻隧道後，透過繩子垂降到海灘戲水，接著再透過繩子攀爬上道路，由於海水漲潮造成下方海灘部分路段被淹沒，救難人員研判張女可能因此遭浪捲走，經空勤總隊吊掛上岸後人已無生命跡象。