在美股影響下出現明顯拉回，11月台股首周出師不利，周跌581點，以27,651點作收，失守28,000點、5日、10日及月線，外資連五周賣超台股，台指期淨空單升破3萬口，投信意外在11月首周轉為買超。下周台股關注10日公告的10月上市櫃公司營收概況及14日公告的第三季財報，同時美國就業市場似乎顯露疲態，接下來有CPI數據並注意聯準會態度變化。

台股11月首周以28,253點開出，最高28,554點，最高漲321點，最低至27,373點，跌860點，終場跌581點或2.06％，以27,651點作收，失守28,000點、5日、10日及月線，周線翻黑，周成交量2.81兆元，周減4.03％，整周價跌量縮。

截至11月7日為止，根據會計師查核完畢並公告的上市櫃公司第三季財報統計，第三季每股稅後純益（EPS）最賺為雲端伺服器大廠緯穎（6669）達82.92元，再度奪下「獲利王」寶座，第二名為光學鏡頭龍頭大立光（3008）單季EPS為53.05元，第三名為川湖（2059）單季EPS為33.55元。

緯穎自今年第一季起超越並擠下大立光，蟬聯台股EPS獲利王寶座，連續三季穩坐冠軍，展現AI伺服器供應鏈的強勁獲利實力。在籌碼上，外資11月首周賣超1,141.22億元，連五周賣超，從10月初開始陸續減碼。連續賣不停台股的投信，意外在11月首周轉為買超達35.40億元，終止從8月11日當周以來連12周賣超的態勢。

至於自營商單周賣超192億元，終止連二周買超；大法人合計賣超1,297億元。上市融資餘額增加60億元，至3,077億元。外資台指期選擇權淨空單達30,820口，升回3萬口大關，並較上周增加7,884口淨空單，顯示空單增加、多單減少；外資本周在台股現貨及期貨，均呈現一致性的減碼及空方避險策略。

11月台指期選擇權最大未平倉量，CALL在28,500點、PUT在26,500點。攤開外資的操作細節動態，外資本周減碼台積電433.62億元，元大台灣50達165.21億元，台達電103.08億元；買超日月光投控47.55億元，買超第二至第三名為「群益ESG投等債20+」及「國泰10Y+金融債」，分別減碼47.17億元及34.99億元。

台積電本周跌40元或2.67％，收1,460元，周量2,722億元，周增8.32％，下跌量增，一檔拖累台股約349點。台積電市值37.86兆元，占上市市值42.66％比重，台股一代權王。本周上市市值89.61兆元，上櫃市值6.84兆元，上市櫃市值96.45兆元。

11月8日股價創新高家數達8家，股價排序為勤誠、宜鼎、建準、尖點、遠傳、精確、凌航、華東等，僅1檔為資金避險的電信公司，其餘為與AI供應鏈相關的個股。

11月10日至14日重量級法說會密集登場，有11日廣達、嘉澤、英業達、上銀、鉅祥、廣越、群電、南茂；12日登場的鴻海、佳世達、群光、台灣大、和碩；13日大銀微系統、緯軟、鈺創；14日有雙鴻、力旺、豐興、建榮、樺漢。下周召開股東臨時會為11月11日昱展新藥，11月12日合正。

11月10日中工進行除權，九陽則是除息。永豐投顧總經理李學詩認為，台股連漲後開始休息，建議動作放緩，雖然AI趨勢雖然長線不變，但是短期估值調整，特別是近兩個月股市強勢進擊漲4,000點，因此指數回檔整理有利長線走勢，由於投資人習慣見跌就買，應該放慢動作，等待更佳機會，下周指數看27,000點至28,000點。