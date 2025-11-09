雲林縣政府9日在雲林科技大學舉辦愛老總綱領「關懷食在、據點有愛」成果展，並表揚長青食堂績優志工，藉此激發社會對長輩關懷的重視。（張朝欣攝）

雲林縣政府9日在雲林科技大學舉辦愛老總綱領「關懷食在、據點有愛」成果展，並表揚長青食堂績優志工，藉此激發社會對長輩關懷的重視，同時鼓勵老人家參與社會活動，2位9旬阿嬤志工表示為感謝社區的照顧，決定擔任志工，每天都過得很快樂「要活就要動」，展現「老有所養，老有所用」精神。

縣政府運用公益彩券盈餘分配款補助，辦理愛老總綱領「關懷食在，據點有愛」聯合成果展，匯集縣內社區照顧關懷據點、巷弄長照站、長青食堂，透過全縣據點及食堂志工、長輩及幹部的動態展演，以及各據點及食堂靜態成果展示，讓大家相互觀摩研習。

雲林縣長張麗善表示，9日也表揚21個長青食堂績優單位、118位長青食堂績優志工、3個據點服務滿10年以上績優單位，以及79位據點服務滿5年以上績優志工，其中四湖鄉羊調社區發展協會91歲吳黃麗珠君、90歲林縀君，為年紀最長的志工，是「老有所養，老有所用」的最好示範。

「社團法人雲林縣蔦松國中校友會」用心經營，引導長者們走出家門到據點參與活動，課程安排多元講師，讓長者們的學習充滿歡樂氛圍，在地樂活老化。「斗六市崙峯社區發展協會」初期參與人數不多，但隨著據點課程的多元化，逐漸吸引長者，人數從最初的10人，穩定成長到25至30人。

縣社會處長林文志指出，縣府重視弱勢照護並積極辦理多元社會福利措施，響應聯合國永續發展目標及落實CEDAW性別平等精神，營造性別友善環境。今年更整合推動「雲林縣愛老總綱領」，全面就長者食、衣、住、行、醫、養、友、心、樂、學等10大面向擴大服務，增進縣內長者福利。